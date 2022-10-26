В Петербурге задержали с поличным мошенника, попытавшегося лишить пенсионерку крупной суммы денег

В Приморском районе Петербурга полиция задержала с поличным мужчину, который пытался обманным путем лишить пенсионерку крупной суммы денег.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 25 октября, у дома 9 по Яхтенной улице сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего жителя Саратовской области, который в подъезде указанного дома обманным путем получил у пенсионерки, 1947 года рождения, 4,5 тысячи долларов и 2 тысячи 650 евро. Злоумышленник был задержан с поличным.

Потерпевшая стала жертвой мошеннической схемы “родственник попал в ДТП”. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В настоящий момент правоохранители проводят мероприятия по установлению участия задержанного в аналогичных преступлениях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержаны шестеро мужчин, которых подозревают в том, что они переписали имущество пропавшего без вести пенсионера.