Полицейские задержали мошенников, укравших квартиру без вести пропавшего человека

В Петербурге задержаны шестеро мужчин, подозреваемых в получении квартиры мошенническим путем. Владелец квартиры пропал без вести.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу, следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилье).

Следствие считает, что мужчины не позднее октября 2022 года узнали о том, что 75-летний пенсионер пропал без вести. После чего мошенническим путем переписали на себя его квартиру, автомобиль и сбережения в размере 5 млн рублей. У пострадавшего не нашлось родственников.

Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Отметим, что параллельно с этим проводится расследование уголовного дела, возбужденного по факту пропажи местного жителя. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудники полиции задержали мужчин, которых подозревают в убийстве по 3-му Верхнему переулку. Погибший находился в нижнем белье.