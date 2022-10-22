В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении рецидивиста, попытавшегося отобрать у старушки сумку

В Кировском районе Петербурга рецидивист с “богатым” списком судимостей, попытался отобрать у пенсионерки сумку, однако у него этого не получилось. Злодея удалось найти и задержать, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 октября в 17:55 в полицию обратилась пенсионерка, 1941 года рождения, с заявлением о том, что в парадной дома 105 по проспекту Стачек, в кабине лифта, днем 14 октября, неизвестный попытался похитить у нее сумку, но не смог довести умысел до конца и, ничего не похитив, скрылся.

В тот же день правоохранители у дома 5 по 4-му Предпортовому проезду задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий гражданин, который ранее привлекался к уголовной ответственности шесть раз.

В пятницу, 21 октября, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 (покушение на преступление) и по статье 161 части 1 (грабеж) УК РФ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга мужчина дал малознакомому человеку воспользоваться своим телефоном, после чего тот ударил его и забрал смартфон себе.