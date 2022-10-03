В Петербурге мужчина дал “позвонить” знакомому и остался без телефона

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина дал слабо знакомому человеку свой телефон, а тот ударил его в лицо и убежал, присвоив смартфон себе.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 2 октября, в полицию обратился 25-летний мужчина, который заявил, что около 06:40 у дома 4 по Московскому проспекту малознакомый мужчина попросил у него смартфон марки Redmi Note 10, стоимость которого составляет восемь тысяч рублей. После того, как заявитель дал телефон мужчине, тот ударил его в лицо и убежал.

В 18:40 у дома 58 по Садовой улице был задержан 33-летний подозреваемый в совершении преступления. Известно, что он был ранее неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Приморском районе Петербурга двое злоумышленников отобрали у мужчины деньги, угрожая топором.