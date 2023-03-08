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В Колпино трое злоумышленников украли "ВАЗ", увезя его на буксире

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© Фото: pxhere

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В Колпинском районе Петербурга полиция задержала троих злоумышленников, которые, находясь в фургоне, тащили на буксире украденный ими автомобиль. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 7 марта, в первом часу ночи в полицию поступило сообщение от проживающей на Пролетарской улице петербурженки. Она рассказала, что неизвестные на микроавтобусе прицепили на буксир ее автомобиль марки “ВАЗ” и скрылись.

В ту же ночь, в 01:05 возле дома 8 по Заводскому проспекту сотрудники полиции задержали фургон марки Ford Transit, за рулем которого сидел 22-летний молодой человек. В салоне фургона также находился пассажир, 2001 года рождения. Молодые люди тащили за собой на буксире “ВАЗ”, в котором на месте водителя находился их подельник, 2003 года рождения.

Украденный автомобиль вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30 (покушение на преступление), части 2 статьи 158 УК (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во  Фрунзенском районе Петербурга задержали рецидивиста, угнавшего "Газель".

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