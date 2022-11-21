Убившего своего знакомого во время драки в поселке Рахья мужчину задержали

Во время проведения розыскных мероприятий во Всеволожском районе был задержан мужчина, который в ночь с субботы на воскресенье во время драки убил своего знакомого. Несмотря на позднее время суток нашлись очевидцы, которые вызвали полицию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 26-летнего мужчину, который во время драки не рассчитал свои силы и убил своего знакомого задержали в доме в поселке Рахья. Преступник признался, что он нанес несколько ударов потерпевшему, после чего скрылся. Уточняется, что ранее он был судим по статьям 122 (заражение ВИЧ-инфекцией), 158 (тайное хищение чужого имущества) и 69 (покушение на тяжкое преступление) УК РФ, с ограничением свободы сроком на два года и четыре месяца.

На данный момент мужчина находится под стражей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в поселке Рахья на Ленинградской улице возле круглосуточного магазина произошла драка, во время которой один мужчина убил другого.