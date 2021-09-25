В Купчино раскрыто убийство по найму

Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В Петербурге около карьера на перекрестке улиц Димитрова и Бухарестской был обнаружен мужчина с колото-резаными ранениями. Подозреваемого в покушении на его жизнь задержали следующим вечером, у него нашли нож.

Им оказался 29-летний рабочий гаражного кооператива. Председатель на его работе заказал ему убийство за 300 тысяч и выдал молодому человеку 120 тысяч авансом. Жертвой стал член гаражного кооператива, с которым у председателя был конфликт.

Председатель осуществлял коммерческую деятельность на территории кооператива. Пострадавший регулярно напоминал главе о своем приоритетном праве выкупа при продаже или аренде участка. Предположительно, это и послужило причиной заказа убийства.

Рабочий подъехал к жертве на самокате, когда тот 23 сентября шел по улице. Он вытащил нож и несколько раз ударил мужчину. Купчинец смог убежать и спрятался в пруде. Прохожий увидел его через полчаса и вызвал полицию.