В Петербурге водителю соцтакси грозит лишение свободы за нападение на пенсионерку

Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге на Кавалергардской улице около 12 часов дня 15 сентября 70-летняя женщина с инвалидностью 1 группы вызвала социальное такси. Водитель автомобиля приехал и напал на пенсионерку.

«В результате конфликта 57-летний таксист стал оскорблять потерпевшую и нанес ей телесные повреждения. По данному факту в отношении таксиста полиция возбудила уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — рассказывает пресс-служба.

Инцидент сняла на камеру прохожая, которая также попала под агрессию водителя. Женщина выложила видео в социальные сети и оно разлетелось по интернету.

Прокуратура Петербурга проводит проверку перевозчика на предмет законности деятельности и соблюдение им требований безопасности при оказании услуг.