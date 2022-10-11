В Петербурге уволили полицейских за грубое задержание пенсионерки у "Удельной"

В Петербурге были уволены сотрудники полиции, которые грубо, с применением силы, задержали пожилую женщину у станции метро “Удельная”.

Инцидент, произошедший 9 сентября, попал на видео. Пенсионерку задержали за несанкционированную торговлю. На кадрах видно, как сотрудники полиции тащат женщину в служебный автомобиль. После волны возмущений со стороны прохожих один из правоохранителей вызвал подкрепление.

Как рассказали группе «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук отправил в ГУ МВД заявление по факту данного происшествия. После этого в полиции отчитались, что в ходе проверки сотрудники были уволены.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был уволен водитель автобуса за то, что разговаривал по видеосвязи во время работы.