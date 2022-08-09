"Многозадачного" водителя автобуса уволили в Петербурге

Несколько дней назад в Петербурге уволили водителя автобуса, который одновременно рулил и общался по видеосвязи в групповом чате.

Как рассказывает "Патрульный Петербурга", инцидент случился в Приморском районе города. На одном из маршрутов пассажирка заметила, как водитель крутит "баранку", а за его работой по видеосвязи наблюдали не менее пяти человек. Видео с водителем появилось в социальных сетях. "Третий парк", где работал герой ролика, отреагировал на публикацию. Там рассказали, что запись они увидели еще несколько дней назад, а провинившегося уже уволили. Для остальных сотрудников был проведен инструктаж. Водителям вновь напомнили правила поведения за рулем.

В "Третьем парке" не стали называть точный маршрут, где был замечен многозадачный водитель.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что перевозчики рассказали, как быстро исправляют ошибки в описаниях маршрутов петербургских автобусах.