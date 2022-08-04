Перевозчики рассказали, как быстро исправляют ошибки в описаниях маршрутов петербургских автобусах

Недавно пассажиры Петербурга заметили опечатку на указателе автобуса №249, трасса которого начинается у железнодорожной станции Ручьи и заканчивается у станции метро «Приморская». Неправильно бы назван переулок имени героя Великой Отечественной войны Виктора Талалихина. На указателе их переулка Талалихина, он превратился в Талахинский.

Как рассказывает Neva.Today, перевозчик «Домтрансавто» сообщил, что в компании уже осведомлены и вскоре исправят ошибку.

Директор по организации перевозок компании «Вест-Сервис» Роман Юренев также рассказал, что в компании тоже имели место быть подобные технические ошибки. По его словам, на подобные замечания проблемы быстро, оперативно устраняя проблему.

«Если кто-то обращается с подобной проблемой, мы устраняем её в течение одного дня», – отметил Юренев.

В Комитете по транспорту Петербурга заверили, что со своей стороны, как комитет, так и подведомственный ему СПб ГКУ «Организатор перевозок», оперативно обрабатывают соответствующие обращения граждан и сразу же принимают меры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Комитете по транспорту Петербурга наградил самых активных волонтеров, помогавших ассажирам сориентироваться в новых маршрутах.