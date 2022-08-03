Комитет по транспорту Петербурга наградил лучших волонтеров транспортной реформы

Благодарственные письма и ценные подарки вручили самым активным волонтерам, которые в первые дни реализации третьего этапа Новой модели транспортного обслуживания помогали пассажирам сориентироваться в новых маршрутах.

Как сообщили в Комитете по транспорту, добровольцев поблагодарил врио председателя Комитета Валентин Енокаев. Он выразил благодарность и подчеркнул, что особенно необходима помощь волонтеров оказалась в первые дни каждого из этапов Новой модели транспортного обслуживания.

Напомним, что в рамках транспортной реформы сотни молодых петербуржцев работали волонтерами на остановках. В общем, за все три этапа реформы волонтеры помогли более чем 90 тысячам пассажирам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург предоставит Мариуполю 100 автобусов.