Петербург поможет Мариуполю восстановить трамвайное движение и передаст 100 автобусов

Санкт-Петербург принимает активное участие в восстановлении движения общественного транспорта в Мариуполе.

Как сообщается в администрации Петербурга, для города-побратима будет передано в общей сложности 100 автобусов. С начала июня петербургский ГУП «Пассажиравтотранс» уже отправил 34 машины в Мариуполь. Оставшиеся планируют передать до конца сентября.

Также в Мариуполе будет восстановлено трамвайное движение при поддержке Петербурга. Первый восстановленный трамвайный маршрут планируется запустить в 2023 году.

Мэр Петербурга Александр Беглов напомнил, что в блокадном Ленинграде старались как можно быстрее восстановить трамвайное движение, которое было остановлено из-за перебоев электричества самой страшной блокадной зимой. Уже 8 марта 1942 года удалось запустить грузовой трамвай, а 15 апреля того же года — пассажирский.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге появились новые трамваи под названием «Богатырь-М».