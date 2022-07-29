По Петербургу запустили первые трамваи с комплексом активной помощи водителю

В Петербурге начали появляться новые трамваи под названием «Богатырь-М». Они оснащены комплексом активной помощи водителю. Их можно встретить на маршруте №24, который проходит по левому берегу Невы.

Как сообщил “МК в Питере”, в новую систему входят службы активной безопасности водителя. Благодаря им повышается уровень безопасности поездки. Все новые вагоны, которые прибудут в Петербург в этом году, имеют подобные комплексы.

Как отметил говорил директор «Горэлектротранса» Денис Минкин, трамваи, как и весь общественный транспорт, должны оставаться актуальными. По его словам, на сегодняшний день заказывается максимальная комплектация, а также закладывается модернизационный ресурс.

Кроме новых трамваев, для петербуржцев уже работают новые троллейбусы «OLGERD», у которых увеличен автономный ход.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы стали чаще использовать оплату проезда в общественном транспорте с помощью чат-бота.