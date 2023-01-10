В Колпино пьяного водителя остановили только с помощью выстрелов по колесам

В Колпинском районе Петербурга сотрудники ДПС были вынуждены открыть огонь по колесам автомобиля нарушителя, пытавшегося скрыться от полиции. Водитель оказался нетрезв.

Как сообщили в пресс-службе МВД Северной столицы, ночью на пересечении Пролетарской улицы и Заводского проспекта сотрудники дорожной полиции попытались остановить проехавшую на красный сигнал светофора иномарку. Увидев инспекторов, водитель прибавил скорость и попытался скрыться.

Последовавшие за ним полицейские были вынуждены применить табельное оружие, так как нарушитель не намеревался останавливаться, тем самым создавая опасность для других участников движения.

После выстрелов по колесам, машина наконец-таки остановилась. Водитель был задержан. Им оказался 28-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга иномарка сбила 15-летнего школьника.