В Ленобласти ДПС задержала наркокурьера из Карелии, перевозившего крупную партию наркотиков

В Лодейнопольском районе Ленобласти ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором обнаружилось большое количество запрещенного вещества. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 21 ноября, во время патрулирования на трассе “Кола”, сотрудники дорожной полиции остановили для проверки автомобиль марки Volkswagen с карельскими номерами. За рулем находился 27-летний житель Петрозаводска.

Осмотрев авто, полицейские нашли в нем пакет с 11 свертками с неизвестным порошком. Водителя доставили в полицию, а найденные свертки отправили на экспертизу, которая показала, что порошок – наркотическое вещество весом более одного килограмма.

В отношении жителя Карелии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в аэропорту Пулково задержали мужчину, который пытался провезти 1 килограмм психотропных веществ в своем желудочно-кишечном тракте.