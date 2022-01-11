Полиция Петербурга задержала за угон каршеринга пьяного мужчину на юге города

В Кировском районе Петербурга сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, угнавшего каршеринговый автомобиль. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Задержание произошло накануне утром у дома №11 по улице Стойкости.

«Полицейские остановили каршеринг, за рулем которого был 22-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что часом ранее у дома 213 по проспекту Народного Ополчения он воспользовался чужим аккаунтом для каршеринга и сел в автомобиль», — рассказали подробности представители ведомства.

Мужчину в состоянии алкогольного опьянение доставили в ближайший отдел полиции, где на него был составлен протокол об отказе проходить медицинское освидетельствование, а также возбуждено дело об угоне.