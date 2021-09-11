Фура перевернулась на Мурманском шоссе в Петербурге

Об этом 11 сентября сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург» во «ВКонтакте».
На Мурманском шоссе в Петербурге ночью 11 октября произошла авария. Из-за спустившейся шины грузовой автомобиль опрокинулся и врезался в дерево. Водитель не пострадал.
Из лежащей фуры вытекло немного топлива на проезжую часть. Дорогу пришлось перекрыть в обе стороны, чтобы убрать последствия ДТП.
«В сторону Питера на Мурманском шоссе, фура решила полежать, после того, как у нее лопнуло колесо, и зацепила за собой дерево водитель не пострадал, разлилось топливо, движение перекрыто в обе стороны, работает МЧС, работы будут вестись до утра, поток из города ГАИ разворачивает обратно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».