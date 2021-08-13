В Ленинградский зоопарк ночью пришла экономическая полиция

В ночь на 13 августа в зоопарк Петербурга нагрянули следователи СК Петроградского района и сотрудники экономической полиции.

Как оказалось, проверка связана с задержанием индивидуального предпринимателя, которому предположительно из зоопарка переводились средства за несуществующие работы по электросетям. Во время допроса задержанный указал на бывшего главного инженера Ленинградского зоопарка - Князева.

Сотрудники изъяли документацию. По версии следствия, после проверки могут быть возбуждены два уголовных дела по статьям 159 УК (мошенничество) или 160 УК (присвоение и растрата).