В Невском районе бездомная собака укусила девочку, делавшую накормить животное

В Невском районе Петербурга несовершеннолетняя девочка хотела угостить едой бродячую собаку, но, очевидно, не предположила, что животное может повести себя непредсказуемо. Как итог, ребенок остался покусанным.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в субботу, 18 февраля, в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что 17 февраля поступила девочка, 2013 года рождения, с травмой губы.

Потерпевшая пояснила, что хотела покормить бездомную собаку, потянулась к ней и животное ее укусило. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга собака откусила женщине палец и скрылась с хозяином.