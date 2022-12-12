В Петербурге бойцовская собака откусила женщине палец и скрылась с хозяином

В Невском районе Петербурга произошел инцидент с собакой, которая вцепилась в руку женщине. В результате потерпевшая осталась без пальца, а хозяин животного скрылся вместе с ним.

Как передает Neva.Today, инцидент произошел на улице Коллонтай возле дома 47/1 в вечернее время. На 43-летнюю петербурженку напала собака бойцовской породы, после чего женщина была госпитализирована и в результате осталась без фаланги одного пальца руки.

После происшествия, хозяин собаки вместе с животным скрылся в неизвестном направлении. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее также сообщалось, что в Петербурге возле Полежаевского парка бродячая собака откусила женщине половину мизинца.