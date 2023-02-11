На улице Пионерстроя госпитализировали девочку после нападения питбуля

В Красносельском районе во дворе жилого дома гулявший без намордника питбуль серьезно покусал школьницу, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в пятницу, 10 февраля, во дворе дома 29 по улице Пионерстроя. В полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее 9-летнюю дочь покусала собака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что 51-лентий мужчина, хозяин животного, выгуливал питомца породы "питбуль" без намордника и поводка.

Пострадавшая девочка была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино овчарка покусала полуторагодовалого мальчика.