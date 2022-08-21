В Металлострое овчарка серьезно покусала полуторагодовалого мальчика

В Колпинском районе Петербурга после укуса овчарки в больницу попал полуторагодовалый мальчик. По предварительной информации, собака набросилась на сына хозяйки, защищая ее.

Как сообщает "Мойка78", кавказская овчарка набросилась на малыша вечером в четверг, 18 августа. Мальчика пришлось госпитализировать. У пострадавшего диагностировали укушенную рану затылочной области, шеи, а также области правого плеча и спины. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

Предварительно, собака могла напасать на мальчика, пытаясь защитить хозяйку. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что три злые собаки накинулись на женщину с ребенком в Выборгском районе Петербурга. По словам женщины, одна из собак успела укусить сына за ягодицу. Теперь мальчику придется пройти курс прививок. Несмотря на сильный он чувствует себя хорошо. Мать подумала, что стая собирается накинуться на их маленькую собачку.