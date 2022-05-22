В Петербурге собаки набросились на 10-летнего мальчика

Три злые собаки накинулись на женщину с ребенком в Выборгском районе Петербурга. Инцидент случился в субботу, 21 мая, вечером.

В дежурную часть сообщение о нападение поступило в 18:30. Звонившие рассказали, что в оборудованной зоне отдыха на Верхнем Суздальском озере петербурженка пыталась отбиться от собак. Несколько крупных животных начали агрессивно лаять на мать с 10-летним ребенком. По факту происшествия проводят проверку.

По словам женщины, одна из собак успела укусить сына за ягодицу. Теперь мальчику придется пройти курс прививок. Несмотря на сильный он чувствует себя хорошо. Как сообщает телеканл 78, мать подумала, что стая собирается накинуться на их маленькую собачку. Однако те проигнорировали её и решили накинуться на ребенка.

Местные жители отметили, что похожие происшествия случаяются очень часто.