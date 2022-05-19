На Октябрьской набережной полицейские спасли нерпенка от чаек

На Октябрьской набережной полицейские спасли нерпенка, которого пытались заклевать чайки. Однако сотрудники правоохранительных органов вовремя вмешались. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Неравнодушные граждане сообщили полиции о том, что животному нужна помощь. Прибывшие на место происшествия правоохранители прогнали птиц и отвезли нерпенка в отдел полиции. Туда же они и вызвали ветеринаров для осмотра животного.

После этого тюленя передали в Фонд друзей балтийской нерпы, где ему помогут восстановиться.