Пойман похититель собаки в Мурино

Сотрудниками уголовного розыска Всеволожского района в результате розыскных мер был задержан подозреваемый в похищении собаки пароды корги. Питомца вернули хозяину.

В Мурино, 15 июня, владелец местной кальянной обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестный похитил из помещения кальянной его собаку пароды корги. Животное было оценено в 85 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, днем 1 июля, сотрудники уголовного розыска Всеволожского района задержали 33-летнего повара, работающего в кафе в Петроградском районе, по подозрению в совершенном преступлении.

Задержанный проживает в Мурино, где и была обнаружена собака. Похититель не смог объяснить мотив своего поступка, так как в тот день он, будучи пьяным до утра “зависал” в кальянной и уходя прихватил с собой собаку.

В настоящий момент питомец в целости и сохранности вернулся домой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Арсенальной набережной напротив Финляндского вокзала нетрезвый мужчина заметил в воде пса и решил самостоятельно спасти животное. Нырнув за собакой, через какое-то время смому спасателю пнадобилась помощь.