Петербуржец чуть не погиб в Неве, нырнув за собакой

Петербуржец устроил в Неве ночную акцию спасения. Алкоголь помешал ему закончить благородное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

По информации ведомства, сегодня, 4 июня, около двух часов ночи на Арсенальной набережной напротив Финляндского вокзала нетрезвый прохожий заметил в воде болтающегся пса. Мужчина решил не медлить и сам прыгнул в воду, чтобы спасти животное. Через некоторое время самому спасателю потребовалась помощь.

Сотрудники МЧС вернули его на берег. Мужчина отказался от госпитализации. Также вытащали из воды и собаку. Ей не потребовалась медицинская помощь.