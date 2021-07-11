Более 50 мигрантов были задержаны сотрудниками полиции во Фрунзенском районе

68 сотрудников МВД проверили более 2 000 квартир в 11 домах Фрунзенского района. Во время профилактического рейда полицейские поймали более 50 мигрантов, которые были доставлены в полицию.

Правоохранительные органы выписали более 30 административных протоколов, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Также сотрудники провели профилактическую работу, раздав памятки и разместив информационные материалы на стендах в парадных домов.