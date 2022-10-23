На Будапештской улице петербуржец был избит собутыльником-рецидивистом

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина выпивал в гостях у знакомого. В какой-то момент между гостем и хозяином квартиры возник конфликт, переросший в рукоприкладство. После столь “гостеприимного” приема, мужчина покинул квартиру приятеля на скорой.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 21 октября, в 01:47 из квартиры дома 9 по Будапештской улице, с травмами головы и лица, в состоянии средней степени тяжести, бригада скорой помощи госпитализировала 32-летнего петербуржца.

Пострадавший пояснил сотруднику полиции, прибывшему для опроса в больницу, что его избил его знакомый, к которому он зашел в гости. После распития спиртных напитков, между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

В тот же день, в 11:00, правоохранители задержали подозреваемого гражданина. Им оказался 32-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности пять раз. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга полиция задержала мигрантов, побивших и ограбивших двух женщин.