В Петербурге задержаны мигранты, напавшие и ограбившие двух женщин на аллее Поликарпова

В Приморском районе Петербурга были задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении разбойного нападения.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18 октября в 00:45 в полицию обратилась 51-летняя женщина с заявлением о том, что в квартире дома 3 по аллее Поликарпова двое мужчин избили ее и подругу, забрали украшения и деньги. Обеим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В четверг, 20 октября, в 14:00 у дома 15 по улице Генерала Хрулева в ходе розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались мигранты 29 и 34 лет.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Невском районе Петербурга мужчина удерживал брата в его квартире, требовал вернуть долг, вооружившись двумя кухонными ножами. Злоумышленника задержали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.