В Петербурге мужчину в собственной квартире удерживал нетрезвый брат, угрожая двумя ножами

В Невском районе Петербурга местного жителя удерживал в его же квартире брат, который угрожал его убить и требовал денег.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 20 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 111 по улице Бабушкина посторонний мужчина угрожает убийством собственнику квартиры.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка задержали 37-летнего гражданина. Было установлено, что злоумышленник, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал собственному брату двумя кухонными ножами и требовал с него возместить долг.

Чтобы задержать злодея, полицейским сперва пришлось убедить его открыть входную дверь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе мужчина обнаружил труп своего брата-близнеца с признаками насильственной смерти.