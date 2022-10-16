На Уральской мужчина обнаружил труп брата-близнеца в коммунальной квартире

В Василеостровском районе Петербурга парень обнаружил труп собственного брата. Подозреваемого в убийстве задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 15 октября, поступило заявление от 61-летней жительницы Северной столицы. По словам заявительницы, в этот день ее 40-летний сын обнаружил труп своего брата-близнеца, с которым вместе проживал в коммунальной квартире по Уральской улице.

Следствие установило, что на теле мужчины обнаружено множество гематом. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Через несколько сотрудникам правопорядка “по горячим следам” удалось задержать жителя ближнего зарубежья, которого подозревают в совершении преступления. Установлено, что между ними вспыхнул конфликт во время распития алкоголя, который закончился дракой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Петербурга ребенку потребовалась госпитализация из-за отравления. Родители мальчика рассказали, что не знают чем отравился их сын.