В Петербурге 4-летний мальчик попал в больницу с отравлением

В Центральном районе Петербурга ребенку потребовалась госпитализация из-за отравления. Родители мальчика рассказали, что не знают чем отравился их сын.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 15 октября, в полицию поступила информация о том, что днем ранее в больницу был доставлен 4-летний ребенок с отравлением.

Следствие установило, что 13 октября ребенок был на занятиях в учебном центре, после чего стал отказываться от еды. На следующий день мальчик стал очень вялым и не мог есть и пить. Он стал жаловаться на боли в животе, появилась рвота. Родители вызвали скорую помощь.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петроградском районе Петербурга произошло массовое отравление. В инфекционную больницу обратились 27 мигрантов.