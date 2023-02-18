В Петербурге задержали мигранта, зарезавшего друга из-за ревности

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранители задержали мигранта, которого подозревают в убийстве соотечественника, изрезанный труп которого нашли несколько дней назад на складе. Злодей пошел на преступление на почве ревности.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 февраля в 20:37 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на улице Салова.

Прибыв на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили в складском помещении на улице Салова труп 24-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья с ножевыми ранами в области груди.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

В пятницу, 17 февраля, на Торжковской улице полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний земляк убитого. Выяснилось, что причиной жестокой расправы стала ревность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве правоохранители занимаются розыском мигранта, жестко зарезавшего молодого человека на складе во Фрунзенском районе.