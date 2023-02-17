Во Фрунзенском районе за безжалостное убийство молодого человека на складе разыскивается мигрант

Во Фрунзенском районе Петербурга на складе произошло убийство молодого гражданина Таджикистана. Мужчину нашли истекающего кровью, со вспоротой грудью. По подозрению в совершении преступления в настоящее время разыскивается мигрант.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о ножевом ранении на улице Салова, 36 поступило правоохранителям около половины девятого 16 февраля. По прибытию на склады специалисты поднялись на четвертый этаж, где обнаружили труп 24-летнего гражданин Таджикистана с ножевыми ранениями в область груди.

С места преступления изъяли следы пальцев рук, а также следы обуви, синие штаны, футболку и вязаную кофту. Практически сразу был установлен подозреваемый в совершении преступления. им стал 25-летний мигрант, на которого специалисты составили ориентировку.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время идет поиск злоумышленника, все детали произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге мужчина отправился почти на десять лет за решетку после того, как убил друга и попытался утопить его тело в реке Селезневка.