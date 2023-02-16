Выборгский суд почти на 10 лет закрыл за решеткой убийцу, попытавшегося утопить труп друга в Селезневке

Под Петербургом мужчина получил обвинение в убийстве друга, труп которого после оказался в реке Селезневка. Злоумышленник проведет за решеткой почти 10 лет.

Выборгский суд Ленинградской области назначил виновному в убийстве местному жителю девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в один миллион рублей в качестве возмещения морального вреда. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга" со ссылкой на СУ СКР по ЛО.

По версии следствия, 30-летний гражданин в сентябре 2020 года забил до смерти своего друга на берегу реки Селезневка, после чего сбросил тело погибшего в воду. Спустя два дня тело всплыло у дамбы реки.

Известно, что подсудимый свою причастность к преступлению отрицал, утверждал, что все дело в несчастном случае. По словам задержанного, его друг по неосторожности упал с дамбы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь, присяжные все равно вынесли задержанному обвинительный вердикт.