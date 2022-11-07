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В Петербурге задержан иногородний угонщик иномарки

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Во Фрунзенском районе Петербурга полиция задержала молодого человека, угнавшего чужое авто. Саму машину нашли позже, погруженную на “Газель”.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 5 ноября, в полицию обратился 36-летний гражданин с заявлением о том, что его автомобиль марки Volkswagen Polo был похищен от дома 90 по Софийской улице с открытой площадки у въезда в гаражный кооператив.

В тот же день сотрудники уголовного розыска на Малой Балканской улице задержали о подозрению в совершении указанного преступления 21-летнего жителя республики Карелия.

В воскресенье, 6 ноября, похищенную иномарку обнаружили у дома 65 по Заневскому проспект. Машина была погружена на “Газель” злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга задержали мигранта, совершившего по пьяне хищение чужого авто.

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