В Купчино через полчаса после налета задержали трех разбойников

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники полиции задержали трех разбойников через полчаса после совершенного налета. Об этом сообщает «Фонтанка».

Налет был совершен накануне рано утром на улице Турку тремя мигрантами — 21-летним Шарафджоном, 25-летним Хасанджоном и 26-летним Муродали. Молодые люди напали на двоих петербуржцев, используя перцовый баллончик, и отобрали у них рюкзак с крупной суммой денег.

Злоумышленников нашли уже через полчаса у дома 13 по улице Турку. В сумке оказались 200 купюр по 100 долларов — их благополучно вернули владельцу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.