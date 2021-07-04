Авария с участием такси и иномарки произошла в Выборгском районе

В воскресенье 4 июля в шесть часов утра произошло ДТП на пересечении улицы Есенина и Северного проспекта. Серебристая "Шевроле" пыталась проскочить перекресток на красный сигнал светофора перед такси.

Судя по видео, которое опубликовали в социальных сетях, водитель иномарки ехал на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. "Шевроле" въехал в бок "Яндекс.Такси". От удара иномарку развернуло на 360°, после чего машина отлетела на тротуар.