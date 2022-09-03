Таксит врезался в забор на Лиговском и сбежал с места аварии

В Петербурге на Лиговском проспекте произошло ДТП с участием такси. Автомобиль врезался в забор. Водитель покинул место аварии.

В субботу, 3 сентября, на Лиговском проспекте в Петербурге автомобиль “Hyundai Solaris” врезался в забор. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фото с места происшествия опубликованы группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб” в соцсети “ВКонтакте”.

На кадрах видно, что передний бампер такси очень сильно помят. Также автор публикации отметил, что водитель покинул место происшествия.

О прибытии полицейских не сообщалось. Однако им предстоит выяснить причины произошедшего, а также установить личность таксиста.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что смертельная авария произошла Ленинском проспекте в Петербурге. Известно, что мотоциклист врезался в иномарку. От полученных травм он скончался на месте аварии.