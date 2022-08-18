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На Ленинском проспекте произошла смертельная авария с участием мотоцикла

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© Фото: Baltphoto

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На Ленинском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и Mercedes в среду, 18 августа. Об этом рассказали свидетели происшествия в группе "Мотосолидарность ДТП" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария случилась на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. По опубликованным с места ДТП кадрам видно, что мотоциклист врезался впереди стоящую иномарку. По словам комментаторов, мужчина пытался затормозить, но его транспортное средство улетел в средний ряд. Мотоциклист погиб на месте происшествия.

Также очевидцы отметили, что тот будто не увидел красного сигнала и стоящих на перекрестке машин и тормозить начал всего за несколько метров перед машинами.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Приморском шоссе по вине пожилого водителя произошло серьезное ДТП. В нем пострадали как минимум четыре человека.

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