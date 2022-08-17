На Приморском шоссе по вине пожилого водителя произошло серьезное ДТП

На Приморском шоссе вечером во вторник, 16 августа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В нем пострадали как минимум четыре человека. В сети опубликовали фотографии с места происшествия.

По словам свидетелей аварии, на трассе произошло столкновение Citroën и Lada Kalina. По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо, он потерял сознание во время вождения. В результате ДТП одна из машин загорелась.

Очевидцы рассказали, что есть минимум четыре пострадавших. Помимо водителя, который потерял сознание, помощь была необходима еще одной девушке. Она лежала на земле и не двигалась. Также в аварии пострадали еще два человека. Все были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что у Исаакиевской площади испуганная салютом лошадь устроила ДТП. Скачки в центре города успели снять на видео посетители заведения, которое находится на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы.