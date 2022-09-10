В Петербурге произошла авария на Восстания

В Петербурге на площади Восстания произошло ДТП с участием двух машин. Информации о пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

В пятницу, 9 сентября, поступила информация об аварии на площади Восстания в Северной столице. Один автомобилист, предположительно водитель такси, не смог проскочить и врезался в Infiniti. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видеоматериалы с места происшествия опубликованы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб” в социальной сети “ВКонтакте”.

На кадрах видно, что водитель Infiniti остановился, пропуская дорогу другому автомобилю. Однако этого не заметил человек за рулем Hyundai Solaris, надеявшийся проехать дальше. Он врезался в заднюю часть автомобиля. В этом момент обе подушки безопасности активировались.

Сведений о пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что машина снесла остановку на проспекте Художников.