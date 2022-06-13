На Петроградской встретились такси и автобус

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси Uber и автобуса. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Столкновение произошло на перекрестке Большой Пушкарской и Каменноостровского проспекта.

На опубликованных фото видно, что легковой автомобиль получил достаточно серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало. Второй участник ДТП — автобус — остановился не сразу, а чуть дальше от места ДТП в сторону станции метро «Горьковская».

В комментариях водители пишут, что аварии на этом перекрестке — не редкое явление. Причиной называют слишком быстрое переключение режимов работы светофора.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что устроившего смертельное ДТП на автомобиле каршеринга отправили под арест.