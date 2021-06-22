Ночью двое мужчин прыгнули с Дворцового моста

Петербуржцы решили искупаться в Неве накануне ночью. Двух мужчин в плавках заметили в ночь на 22 июня в районе стрелки Васильевского острова. Раздевшись, молодые люди спрыгнули по очереди с Дворцового моста. Один из них даже прыгнул дважды. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” появились кадры с места событий, где видно двух петербуржцев, совершающих небезопасные маневры. При этом петербуржцам постоянно напоминают, что купаться в Неве опасно.

Напомним, недавно с Благовещенского моста мужчина прыгнул в воду и сломал позвоночник.