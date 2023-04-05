С 10 апреля в Петербурге мосты начнут разводить по установленному графику

В конце этой недели на территории Петербурга начнется навигационный период. Мосты будут разводить по установленному графику.

В пресс-службе Смольного сообщили, что первыми начнут разводить переправы на Неве. Мосты раскроются с 9 на 10 апреля. Уже с 20 апреля специалисты займутся переправами на Большой Невке.

Известно, что с 10 марта СПб ГБУ "Мостотрест" осуществили более шести десятков технологических разводок. Отмечается, что в ходе мероприятий на некоторых переправах провели необходимые работы.

Так, был осуществлен ремонт Володарского моста, а на Большеохтинском специалисты наладили кабели электроснабжения. Кроме того, некоторые изменения коснулись Литейного моста, моста Александра Невского и Тучкового моста.

В пресс-службе заметили, что в 2023 году график разводки мостов не менялся. Дважды за ночь будет разведен Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. В свою очередь, Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты через Большую Невку будут раскрывать только по предварительной заявке, которую подадут за двое суток.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что через Черную речку в Петербурге хотят построить новый мост. Чтобы возвести переправу, может понадобиться около 180 миллионов рублей.