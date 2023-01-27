В честь освобождения Ленинграда от блокады небо в Петербурге 27 января раскрасит салют из 30 залпов

Вечером 27 января на территории Северной столицы прозвучит 30 залпов праздничного салюта, посвященного 79-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Небо над Петербургом окрасится в разные цвета в 21:00 по московскому времени. В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что фейерверк выпустят сразу из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости.

Лучше всего салют будет видно со стрелки Васильевского острова, с Дворцовой набережной, Дворцового и Троицкого мостов.

Горожанам напомнили, что 79 лет назад, 27 января 1944 года, в Ленинграде праздничный фейерверк запустили из 324 орудий, который располагались по разным уголкам города и на бортах боевых кораблей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 27 января на Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина". Мероприятие было посвящено 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.