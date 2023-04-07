В Петербурге в ночь на 8 апреля проведут дополнительную разводку мостов

В Санкт-Петербурге специалисты проведут дополнительную технологическую разводку мостов. В ночь с пятницы на субботу нельзя будет проехать по Дворцовому мосту и Благовещенскому мосту.

В СПб ГБУ «Мостотрест» отметили, что сотрудники компании в ночь с пятницы на субботу разведут Дворцовый мост и Благовещенский мост до утра без промежуточных наводок. Об этом сообщает МК в Питере.

Отмечается, что в Северной столице дополнительное разведение переправ через Неву проведут в ночь 8 апреля. Разводка стартует в 01:10, а движение возобновится в 05:00.

Напомним, что с 10 марта СПб ГБУ "Мостотрест" осуществили более шести десятков технологических разводок. Отмечается, что в ходе мероприятий на некоторых переправах провели необходимые работы. А в конце этой недели на территории Петербурга начнется навигационный период. Мосты будут разводить по установленному графику.