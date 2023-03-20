Жителям Петербурга рассказали, какие мосты будут разводить с 21 по 25 марта

В Культурной столице продолжается технологическая разводка мостов, которая на этой неделе затронет семи переправ.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили, что разводить мосты начнут со вторника, 21 марта. Ограничение движения по переправам начнется уже сегодня ночью.

Так, с 02:20 до 05:10 утра 21 марта для автомобилистов и пешеходов закроют движение по мосту Александра Невского. Также будет закрыт Троицкий мост с 01:20 до 04:50.

Второе ограничение затронет мост Александра Невского и Троицкий мост, которые разведут в ночь с 21 на 22 марта в промежуток между 01:20 и 05:10. Кроме того, с 01:25 до 05:00 утра движение ограничат по Благовещенскому мосту.

С 22 на 23 марта около 02:00 закроют Большеохтинский мост, по которому будет возможно проехать только с пяти утра. Также с 01:10 до 04:55 будет не доступен Дворцовый мост. А с 23 на 24 марта в Петербурге будут разведены мосты Александра Невского и Литейный мост. Первый - с 02:20 до 05:10, а второй - с 01:40 до 04:45. Третьей разведенной переправой станет Дворцовый мост, по которому нельзя будет проехать с 01:10 до 04:55 утра.

Также продолжаются работы на гидравлическом приводе Биржевого моста, поэтому с 21 по 25 марта проезд автомобилей по нему будут останавливать с 01:00 до 05:45.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на прошлой недел мост Александра Невксого разводии три раза.