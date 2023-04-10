В Петербурге с 10 апреля начинается новый навигационный сезон

В Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели начинается навигационный сезон. Традиционно первым разведут Дворцовый мост. Разводка переправ будет продолжаться до 30 ноября.

В Северной столице утвердили график разводки мостов в 2023 году. Так, навигационный сезон начнется в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Отметим, что разводка будет продолжаться до 30 ноября текущего года. В этот период будут разводить мосты по Неве и Малой Неве. Переправы через Большую Невку собираются разводить в период с 20 апреля по 15 ноября.

В ведомстве рассказали, что навигационный сезон начнется с разводки Дворцового моста.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге специалисты проведут дополнительную технологическую разводку мостов. В ночь с пятницы на субботу нельзя будет проехать по Дворцовому мосту и Благовещенскому мосту.